Docent krijgt 4 jaar celstraf en beroepsverbod van 9 jaar na ontucht met leerlingen

Een voormalig leraar moet vier jaar de cel in omdat hij ontucht heeft gepleegd met leerlingen op middelbare scholen waar hij werkte. Daarnaast mag hij negen jaar lang niet meer als leraar aan de slag. Dat oordeelde de rechtbank in Utrecht maandag.

De zaak kwam in 2024 aan het licht toen een slachtoffer naar de politie stapte. Zij had een relatie gehad met de leraar. Het meisje was 17 jaar oud, hij was toen 38. Later meldden zich nog twee meisjes, die verklaarden ook slachtoffer te zijn geweest van ontucht. Dat gebeurde toen hij leraar was op een school in Almere. Deze meisjes waren 16 jaar oud.

Misbruik van jeugdige onbevangenheid

Na zijn aanhouding vorig jaar vonden rechercheurs kinderporno op zijn telefoon. Ook had hij online contact met meisjes. De rechters constateerden dat de slachtoffers onzeker over zichzelf waren, steun zochten en dat de verdachte zich opstelde in een coachende rol.

Ze nemen het hem kwalijk dat hij "op een schaamteloze manier misbruik heeft gemaakt van de jeugdige onbevangenheid en nieuwsgierigheid van de slachtoffers".