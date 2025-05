Arrestatie na inval bij verdachte situatie in IJsselstein

In IJsselstein is een persoon gearresteerd na een verdachte situatie. De politie kreeg om 13.50 uur een melding over een persoon met een vuurwapen in een woning aan de Kamille. De Dienst Speciale Interventies (DSI) probeerde urenlang contact te krijgen met de persoon, maar dat lukte niet. Uiteindelijk heeft een arrestatieteam de persoon gearresteerd.

Wat gebeurt er eigenlijk als in het bezit bent van een vuurwapen? Welke straf kun je krijgen? In bovenstaande video wordt uitgelegd welke straffen er zijn in Nederland.

Er gaat nu onderzoek plaatsvinden in de woning, laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten. Niemand is gewond geraakt. "We weten nog niet of er sprake is van een vuurwapen. Er is wel wat aangetroffen wat mogelijk een vuurwapen kan zijn, maar onderzoek moet dit nog uitwijzen."

De straat was een tijd lang afgezet.