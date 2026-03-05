Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Moeder krijgt 8 jaar cel: baby ziek door medicijn in moedermelk

Crime

Vandaag, 13:56

Link gekopieerd

Een 39-jarige vrouw uit Utrecht is donderdag door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot 8 jaar cel. Volgens het hof probeerde zij in 2020 meerdere keren haar pasgeboren dochter te vergiftigen door moedermelk te mengen met een diarreerremmend medicijn.

De vrouw, Sarah V., was zelf basisarts. Het hof acht bewezen dat zij gekolfde moedermelk vermengde met het medicijn, waardoor haar baby ernstig ziek werd. Het middel werd volgens het hof bewust gebruikt om het kind schade toe te brengen.

Vergiftigen

Het meisje werd destijds ernstig ziek nadat zij de melk had gekregen. Volgens het gerechtshof heeft de moeder op die manier geprobeerd haar kind te vergiftigen.

De verdachte heeft altijd ontkend dat zij haar dochter iets wilde aandoen. Ze verklaarde dat ze het medicijn zelf gebruikte tegen een darmaandoening en dat ze daar grote hoeveelheden van nam.

Lagere straf

De rechtbank legde de vrouw in maart 2024 elf jaar cel op, zoals je in bovenstaande video ziet. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep ook elf jaar cel geëist. Het hof matigde de straf onder meer omdat zij V. als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar beschouwt.

V. was donderdag niet bij de uitspraak van het hof aanwezig.

Door ANP

Lees ook

11 jaar cel voor moeder Sarah die eigen dochtertje bewust ziek maakte
11 jaar cel voor moeder Sarah die eigen dochtertje bewust ziek maakte
OM eist elf jaar cel tegen arts voor bewust ziek maken eigen kinderen
OM eist elf jaar cel tegen arts voor bewust ziek maken eigen kinderen
'Moeder probeerde eigen dochtertje van 2 maanden oud te vergiftigen en maakte zoontje ziek'
'Moeder probeerde eigen dochtertje van 2 maanden oud te vergiftigen en maakte zoontje ziek'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.