Moeder krijgt 8 jaar cel: baby ziek door medicijn in moedermelk

Een 39-jarige vrouw uit Utrecht is donderdag door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot 8 jaar cel. Volgens het hof probeerde zij in 2020 meerdere keren haar pasgeboren dochter te vergiftigen door moedermelk te mengen met een diarreerremmend medicijn.

De vrouw, Sarah V., was zelf basisarts. Het hof acht bewezen dat zij gekolfde moedermelk vermengde met het medicijn, waardoor haar baby ernstig ziek werd. Het middel werd volgens het hof bewust gebruikt om het kind schade toe te brengen.

Vergiftigen

Het meisje werd destijds ernstig ziek nadat zij de melk had gekregen. Volgens het gerechtshof heeft de moeder op die manier geprobeerd haar kind te vergiftigen.

De verdachte heeft altijd ontkend dat zij haar dochter iets wilde aandoen. Ze verklaarde dat ze het medicijn zelf gebruikte tegen een darmaandoening en dat ze daar grote hoeveelheden van nam.

Lagere straf

De rechtbank legde de vrouw in maart 2024 elf jaar cel op, zoals je in bovenstaande video ziet. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep ook elf jaar cel geëist. Het hof matigde de straf onder meer omdat zij V. als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar beschouwt.

V. was donderdag niet bij de uitspraak van het hof aanwezig.