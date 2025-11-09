Bloed in het riool? Politie ontdekt verrassende oorzaak

Een onheilspellende melding bereikte zaterdag de politie in Hoef en Haag (Utrecht): uit een rioolbuis zou een flinke hoeveelheid bloed naar buiten stromen. Op het oog leek het inderdaad serieus, meldt burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden, waar Hoef en Haag onder valt.

Agenten gingen poolshoogte nemen, maar konden de rioolbuis niet zomaar in. Daarom bedachten ze ter plekke een creatieve oplossing: ze kochten razendsnel een radiografische speelgoedauto met camera en stuurden die het riool in, schrijft de burgemeester op LinkedIn.

De speelgoedwagen legde zo'n 20 meter af in de buis, en op de beelden dachten de agenten alleen maar bloed te zien. Maar toen kwam het verlossende antwoord: "De aannemer doet af en toe een test om te kijken of het riool nog doorloopt. En daar gebruiken ze rode vloeistof voor…"

De burgemeester benadrukt dat, ondanks dat het vals alarm was, het goed is dat er melding is gedaan.