Docent keert niet meer terug na seksueel grensoverschrijdend gedrag op Utrechtse circusschool

Docent keert niet meer terug na seksueel grensoverschrijdend gedrag op Utrechtse circusschool

Crime

Vandaag, 13:43

Op de Utrechtse circusschool Diedom heeft een docent structureel seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoond tegenover meisjes in de tienerleeftijd. Dat gebeurde tussen 2010 en 2020. Leerlingen meldden dat in 2024 aan het bestuur van Diedom. Het bestuur schorste de docent in december en liet het bureau Partners in Integriteit onderzoek doen.

De docent, die er al jaren werkte, maakte zich onder meer schuldig aan ongewenste aanrakingen, ongepaste opmerkingen en ongepast contact via sociale media. De circusschool stelt dat "de afhankelijkheidsrelatie tussen leerling en docent meerdere malen ernstig is beschadigd." De docent zal niet terugkeren, meldt het bestuur.

Het bestuur van de school heeft de cursisten per e-mail op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast is de bestaande gedragscode aangescherpt.

ANP

