Man loopt met bijl door Bunschoten, politie lost waarschuwingsschoten

Een man is woensdagochtend in het centrum van het Utrechtse Bunschoten-Spakenburg met geweld aangehouden door de politie. Op beelden van een getuige die Hart van Nederland heeft ingezien, is te zien dat de man met een bijl rondloopt. Toen hij op de vlucht sloeg, loste de politie waarschuwingsschoten.

Agenten kwamen rond 10.00 uur af op een melding van een situatie "die voor omstanders dreigend was". Toen de politie arriveerde, sloeg de man op de vlucht. Daarop loste de politie waarschuwingsschoten. Uiteindelijk wisten agenten de man op het Zeilmakersplein met geweld aan te houden.

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Verdachte naar het ziekenhuis

De verdachte is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bij de politie bekend is, zijn er verder geen mensen gewond geraakt.

De politie wil niet bevestigen of de verdachte een bijl bij zich had en ontkent dit ook niet.

Rijksrecherche onderzoekt optreden

De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat gebeurt altijd als de politie geweld of wapens heeft gebruikt. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van het Openbaar Ministerie.