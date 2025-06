Vrouw in Breukelen geslagen door andere weggebruiker, vond dat ze te langzaam reed

Een automobiliste is vrijdag in Breukelen mishandeld door een andere weggebruiker die vond dat ze te langzaam reed. De bestuurder van een busje achtervolgde haar naar huis en sloeg haar in haar gezicht toen ze uit de auto stapte.

Benieuwd wat hier voor straf op zou kunnen staan? In de video hierboven leggen we je uit welke verschillende soorten straffen we hebben in Nederland.

Volgens de politie reed de vrouw rond 13.00 uur in een donkere personenauto en hield ze zich 'netjes aan de maximum snelheid', maar: 'Een automobilist die in een lichtkleurig busje achter haar reed, was daar kennelijk niet blij mee", aldus de politie. Toen de vrouw afsloeg naar de Karel Doormanweg en verderop in de straat parkeerde, was de man in het busje achter haar aan gereden.

Ze stapten beiden uit waarop de man de vrouw bedreigde en sloeg in haar gezicht. De vrouw moest hiervoor naar de huisarts. De politie zoekt mensen die mishandeling hebben gezien of beelden van bijvoorbeeld een dashcam of deurbelcamera hebben.