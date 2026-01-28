Volg Hart van Nederland
Excuus en bloemen van politie na inval in verkeerd huis in Baarn

Crime

Vandaag, 09:21 - Update: 4 uur geleden

Een inwoner van Baarn heeft om een bijzondere reden een bosje bloemen gekregen. Agenten vielen dit weekend het huis van deze persoon binnen, nadat bij een spoedmelding het verkeerde adres was doorgegeven. De agenten hadden al snel door dat ze verkeerd zaten. Reden voor een bloemetje en excuses van de politie.

Waar in Baarn de agenten het verkeerde huis binnengingen en om wat voor spoedmelding het ging, kon de politie niet vertellen tegenover Hart van Nederland.

Afgelopen weekend was er geen tijd voor een toelichting op de inval, omdat de agenten met spoed naar de juiste locatie moesten. Dinsdag kwamen agenten alsnog langs met een bos bloemen en excuses.

De politie Baarn plaatste een story op Instagram.

Door Redactie Hart van Nederland

