Daders autovernieling Baarn bekend: kinderen van 6 en 8 jaar

Het is duidelijk wie verantwoordelijk zijn voor de vernielingen aan tientallen auto’s in Baarn. Twee jonge kinderen van zes en acht jaar hebben zondagmiddag in de wijk Oosterhei ongeveer dertig auto’s bekrast, zo laat de politie aan De Telegraaf weten.

Op camerabeelden van omwonenden is te zien hoe de kinderen de schade aanrichten. De vernielingen gebeurden rond de Dahliastraat, tijdens een bingo en het evenement Gluren bij de Buren in het gebouw van Speeltuinvereniging Oosterkwartier.

Gedupeerden waren woedend, lieten ze aan Hart van Nederland weten:

1:39 Baarn is boos: vandaal bekrast tientallen auto's tijdens bingomiddag

"De politie neemt contact op met alle gedupeerden”, zegt een woordvoerder tegen de krant. Op die manier worden zij in contact gebracht met de ouders van de kinderen om de schade verder af te handelen.

De politie benadrukt dat het onderzoek is afgerond. Vanwege de jonge leeftijd van de kinderen wordt opgeroepen om camerabeelden niet verder te delen en bestaande beelden te verwijderen.