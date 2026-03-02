Volg Hart van Nederland
Dronken bestuurder ramt bomen en vlucht na crash in Baarn

Crime

Vandaag, 16:32

Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zondag met hogere snelheid op twee bomen in Baarn gereden. Na het ongeval liep de bestuurder weg en was hij nergens meer te bekennen. De man is terug gevonden en blijkt zwaar onder invloed te zijn geweest.

Het ongeval gebeurde zaterdag om 0.45 uur op de Torenlaan nabij de gemeentegrens met Soest. De man reed waarschijnlijk vanuit Soest en botste recht op twee bomen. Door de enorme klap kwam de auto tot stilstand op de linkerrijbaan. De politie trof een ravage aan, maar geen bestuurder: de automobilist was gevlucht.

Zwaar onder invloed

Later die nacht troffen agenten de bestuurder aan in zijn woning. Hij is meegenomen naar het bureau, waar bleek dat de automobilist zwaar onder invloed was. De man blies 770 ugl, terwijl voor een ervaren bestuurder een maximum 220 ugl geldt, meldt de politie.

Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij heeft een rijverbod gekregen. Of hij later nog een educatieve maatregel opgelegd krijgt, wordt op een later moment besloten.

Door Donna Elbertsen

