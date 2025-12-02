Man (60) krijgt cel en tbs na jarenlang misbruik van jongen als 'seksslaaf'

De 60-jarige Roelof E. uit Amersfoort is veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor seksuele uitbuiting van een minderjarige jongen. De straf van de rechtbank in Utrecht is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

E. kwam met het slachtoffer in contact via het computerspel Minecraft. Via de chat vertelde de 11-jarige jongen over zijn kwetsbare thuissituatie. De verdachte heeft de jongen vervolgens langzaam van zijn ouders losgeweekt. Na een paar jaar ging het slachtoffer bij E. wonen, waar hij jarenlang ontucht met de tiener pleegde.

Seks in ruil voor drugs

Op latere leeftijd kwam het slachtoffer in contact met harddrugs. Hij gebruikte met name GHB. Hij kreeg steeds opnieuw drugs in ruil voor seks en raakte ernstig verslaafd, zo kreeg hij black-outs en kwam hij in psychoses terecht.

Ook andere mannen werden uitgenodigd om seks met E. te hebben. "De verdachte heeft zich telkens laten leiden door zijn eigen lustgevoelens zonder daarbij rekening te houden met de gevolgen voor het slachtoffer", aldus de rechtbank.