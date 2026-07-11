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Man na Pride mishandeld en zwaargewond achtergelaten in Amersfoort

Crime

Vandaag, 16:18

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Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt na een mishandeling op de Heiligenbergerweg in Amersfoort. Volgens de politie was hij eerder op de avond bij de Pride in Amersfoort geweest en fietste hij richting Leusden. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

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De politie kreeg rond 03.00 uur een melding van een mishandeling op de Heiligenbergerweg, ter hoogte van een kinderboerderij. Agenten troffen daar een zwaargewonde man aan.

Volgens de politie heeft het slachtoffer verklaard dat hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets werd getrokken. Daarna zou hij zijn mishandeld.

Politie zoekt getuigen

Of de mishandeling verband houdt met het bezoek van de man aan de Pride, is nog niet duidelijk. De politie kan op dit moment niet zeggen of er sprake was van anti lhbti-geweld.

De politie doet onderzoek naar de mishandeling en roept mensen die iets hebben gezien of meer informatie hebben op zich te melden.

Benieuwd welke straffen er allemaal zijn in Nederland? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Door ANP

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