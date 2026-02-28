Volg Hart van Nederland
Handgranaten gevonden bij innamepunt kringloopwinkel Amersfoort

Crime

Vandaag, 16:38

Het was zaterdagmiddag even schrikken bij een kringloopwinkel in Amersfoort. Bij het ophaal- en afgeefloket bleken in een ingeleverde tas plots twee handgranaten te zitten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om de situatie te beoordelen.

Uiteindelijk bleek het om oefenexemplaren te gaan. In deze variant zit geen springstof, maar wel een middel dat een knal kan veroorzaken. Ook werden in de tas een ontstekingslont en enkele lege hulzen aangetroffen. Deze bleken niet gevaarlijk. Volgens de politie worden dergelijke middelen gebruikt voor oefendoeleinden.

Winkel gesloten

Wie de tas heeft afgegeven en waarom, is niet bekend. De winkel werd uit voorzorg ongeveer anderhalf uur gesloten, maar is inmiddels weer geopend.

De aangetroffen voorwerpen zijn door de EOD meegenomen.

Door Redactie Hart van Nederland

