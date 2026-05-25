Man randt vrouw aan en knijpt haar keel dicht in Amersfoort

Crime

Vandaag, 11:05

Een vrouw uit Amersfoort is in de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 mei aangerand op het Jan van Riebeeckpad. Dat meldt de politie. Het slachtoffer werd rond 02.15 uur op de fiets klemgereden door een man op een fiets.

De man dwong de vrouw te stoppen, kneep haar keel dicht en randde haar aan. Op het moment dat twee andere fietsers langsreden, sloeg de verdachte op de vlucht.

De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar camerabeelden uit de omgeving van het Jan van Riebeeckpad rond het tijdstip van de aanranding. De politie komt ook graag in contact met de twee fietsers die tijdens het incident langsfietsten.

Door Redactie Hart van Nederland

