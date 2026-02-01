Volg Hart van Nederland
Politie pakt festivalganger in Utrecht op met tientallen telefoons op zak

Politie pakt festivalganger in Utrecht op met tientallen telefoons op zak

Crime

Vandaag, 11:11 - Update: 2 uur geleden

Op het Sneeuwbal Winterfestival in het Utrechtse Park Transwijk is zaterdag iemand aangehouden met tientallen telefoons op zak. De politie spreekt van verdachte omstandigheden en doet onderzoek naar de herkomst van de toestellen.

De aanhouding vond plaats tijdens het festival, dat druk werd bezocht. Waarom de persoon zoveel telefoons bij zich had, is nog niet bekendgemaakt.

Beeld: Politie Utrecht-zuid

Via Instagram roept de politie Utrecht-Zuid festivalgangers op die hun telefoon zijn kwijtgeraakt om zich te melden. Mogelijk zijn de aangetroffen toestellen van bezoekers die tijdens het feest bestolen zijn.

Bezoekers die iets zijn verloren, kunnen contact opnemen met de politie en daarbij aangeven dat het om het Sneeuwbal Winterfestival gaat.

Het festival vond plaats in Park Transwijk, in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? In deze video leggen we het je uit:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Door ANP

