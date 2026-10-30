Beveiliging koning Willem-Alexander grijpt in tijdens bezoek Ursem

Een verwarde man is vrijdagmiddag door de beveiliging tegengehouden toen hij koning Willem-Alexander probeerde te benaderen tijdens een bezoek aan het Noord-Hollandse Ursem. De man kwam onverwachts dichtbij de koning, waarna de beveiliging ingreep. Volgens de politie is de man niet aangehouden.

Het incident gebeurde toen Willem-Alexander de plaatselijke brandweerkazerne verliet. Volgens persbureau RVP Media probeerde de man de koning aan te vallen. De beveiliging wist hem tegen te houden, waarna de politie hem meenam.

Een fotograaf van het persbureau meldt dat de koning zichtbaar schrok van de gebeurtenis. Wat de aanleiding voor het incident is geweest, is nog niet duidelijk.

De koning schrikt merkbaar van de man. Beeld: RVP Media.

De Rijksvoorlichtingsdienst laat aan het AD weten dat er "geen sprake van een aanval" was. "Deze persoon wilde heel nadrukkelijk zijn boodschap overbrengen aan de koning."

Man niet aangehouden

De politie bevestigt tegenover Hart van Nederland dat het om een verwarde man gaat die de koning wilde benaderen. De man kwam zonder afspraak op Willem-Alexander af en kwam daarbij erg dichtbij. De beveiliging greep in en creëerde direct afstand tussen de koning en de man.

De man werd vervolgens meegenomen en gecontroleerd. Daarbij werd niets aangetroffen. Volgens de politie is de man niet aangehouden.