Gewapende indringer Kamer verdacht van voorbereiding terroristische moord

De gewapende man die vorige week het gebouw van de Tweede Kamer binnendrong, is een 18-jarige man uit Nijmegen. Hij wordt verdacht van bedreiging van een medewerker van de Tweede Kamer en de voorbereiding van moord met een terroristisch oogmerk. Zijn motief is nog onduidelijk.

Volgens het Openbaar Ministerie is het onduidelijk of de verdachte het specifiek op iemand gemunt had. "We hebben geen indicatie dat de actie was gericht tegen een specifieke persoon", zegt een OM-woordvoerder.

Verdachte blijft langer vast, psyche onderzocht

Maandag meldde het OM al dat de 18-jarige man uit Nijmegen verdacht wordt van bedreiging van een medewerker van de Tweede Kamer en voorbereiding van moord met terroristisch oogmerk. Hij blijft zeker veertien dagen langer vastzitten. "Zijn intenties en beweegredenen moeten nog duidelijk worden", meldt het OM. "Bij het onderzoek wordt ook nadrukkelijk naar zijn psyche gekeken", aldus de zegsman.

De man werd donderdagavond in de hal van het Tweede Kamergebouw gearresteerd door de marechaussee. Hij zou over de beveiligingspoortjes zijn geklommen. De Tweede Kamer heeft aangifte gedaan van lokaalvredebreuk en bedreiging. Daarnaast heeft de man een gebouwverbod gekregen.

Hart van Nederland/ANP