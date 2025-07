Tweede explosie in week tijd bij woning in Purmerend

In Purmerend is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan bij een woning. Bij hetzelfde pand aan de Kilstraat was vorige week ook een ontploffing, meldt de politie.

De explosie van afgelopen nacht was rond 01.30 uur. Kort daarvoor, rond 20.45 uur, was er ook een ontploffing bij een woning aan de nabijgelegen Slenkstraat, die net als de Kilstraat vlak bij station Purmerend ligt. Die explosie leidde tot grote schade aan de voordeur van het pand. De bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. Wel zijn twee mensen nagekeken door ambulancepersoneel, aldus de politie.

Vorige week ging in de nacht van dinsdag op woensdag een explosief af bij de woning aan de Kilstraat. De voordeur raakte toen beschadigd en er ging een raam kapot. Niemand raakte gewond.

ANP