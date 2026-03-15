Twee woningen beschadigd door harde explosie in Roermond

Een flinke explosie aan de Ambachtsingel in het Limburgse Roermond heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee woningen beschadigd, aldus de politie. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens de politie kan er zwaar vuurwerk zijn gebruikt. Een deel van de straat is afgezet voor verder onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en de politie is op zoek naar getuigen.