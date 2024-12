Twee vrouwen zwaar mishandeld bij station Arnhem: politie zoekt getuigen

Twee jonge vrouwen zijn in de nacht van zaterdag op zondag 24 oktober zwaar mishandeld bij station Arnhem. Rond 03.30 uur kwamen zij samen met een vriendin tijdens een avondje uit aan de Oude Stationsstraat een groep jongeren tegen. Een woordenwisseling liep al snel uit op geweld, waarbij drie mannen de vrouwen aanvielen. De politie heeft herkenbare beelden van de drie verdachten gedeeld.

Eén van de slachtoffers kwam op de grond terecht en werd door een van de verdachten tegen het hoofd geschopt. Ze liep daarbij een gebroken neus, meerdere kneuzingen en een hersenschudding op en is in het ziekenhuis behandeld. Het tweede slachtoffer kreeg een harde klap tegen haar hoofd en heeft sindsdien langdurig last van nek- en hoofdpijn. De derde vriendin bleef ongedeerd.

Getuigen

De politie spreekt van "buitensporig geweld" en roept getuigen dringend op zich te melden. Ook willen ze praten met twee meisjes die deel uitmaakten van de groep verdachten. Hoewel zij niet verdacht worden van de mishandeling, kunnen zij mogelijk meer duidelijkheid geven over wat zich precies heeft afgespeeld.