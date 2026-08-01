OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Twee schietpartijen in Hoorn, mogelijk verband

Twee schietpartijen in Hoorn, mogelijk verband

Crime

Vandaag, 18:13

Link gekopieerd

In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk verband houden met elkaar. Bij beide incidenten is niemand gewond geraakt, meldt de politie.

Zaterdagochtend om 4.40 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een mogelijk schietincident aan de Korenmolen in de Noord-Hollandse plaats. Er bleek daar inderdaad te zijn geschoten en daarop startte de politie een onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat er even daarvoor ook al een incident plaatsvond aan de Vale Hen, ongeveer 2 kilometer verderop.

Daar was rond 4.00 uur sprake van een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein.

Door ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.