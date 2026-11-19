Twee jonge Nederlanders van 17 en 20 jaar zijn in Duitsland aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een bomaanslag op een bar in Frankfurt am Main. De twee werden dinsdagochtend vroeg bij een politiecontrole onderschept. In hun auto vonden agenten een grote hoeveelheid explosieven. Dat melden de Duitse politie en het Openbaar Ministerie.

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Volgens de Duitse autoriteiten was het tweetal van plan een aanslag te plegen op een horecazaak aan de Berger Straße. Opvallend is dat dezelfde bar in september al doelwit was van een explosie. De aangetroffen explosieven zijn door specialisten onschadelijk gemaakt. Beide verdachten zitten nog vast.

Mogelijke link met eerdere explosies

De Duitse politie vermoedt dat de 20-jarige Nederlander een belangrijke rol speelde bij een reeks eerdere aanslagen in Duitsland. Hij wordt gezien als de logistiek coördinator, die mogelijk betrokken was bij de organisatie van die explosies.

Volgens de politie houden de aanslagen verband met een conflict tussen een Nederlandse en een Duitse criminele groep. Het onderzoek loopt nog en richt zich