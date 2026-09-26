Twee mensen neergestoken in Eindhoven, vijf verdachten aangehouden na klopjacht

Twee mensen zijn zaterdagavond neergestoken bij een confrontatie in Eindhoven. Een van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Over hoe de persoon eraan toe is, is nog niets bekend. Volgens de politie zijn "meerdere verdachten" na het incident in auto's gevlucht.

Het incident gebeurde op de Remichweg in de wijk 't Hool. De politie zegt dat er ook meldingen zijn gekomen over vuurwapens bij het incident, maar dat dit nog niet duidelijk is.

De politie pakte kort na het incident vijf verdachten op. Het kenteken van een van de auto's kon snel worden getraceerd. Na een achtervolging werden vijf inzittenden van de auto aangehouden op de A58 bij Gilze-Rijen.