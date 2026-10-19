Twee gewonden bij poging diefstal bij juwelier Maastricht

Bij een poging tot diefstal bij een juwelier in Maastricht zijn twee personen gewond geraakt. Een van hen is ter plaatse behandeld, de andere is naar het ziekenhuis gebracht, laat een woordvoerder van de politie weten. Of het gaat om medewerkers van de juwelier kan zij nog niet zeggen.

De melding van het incident in de winkel aan de Stokstraat in het centrum van de stad kwam rond 10.45 uur bij de politie binnen. Er zou geweld zijn gebruikt, maar om wat voor geweld het precies gaat, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Duidelijk is wel dat er geen buit is meegenomen.

Signalement verdachten

De politie zoekt twee daders die in de richting van de nabijgelegen Maas zijn gevlucht. Via Burgernet is een signalement van hen verspreid. Het zou gaan om twee mannen, van wie de ene een zonnebril met blauwe glazen droeg en de ander een grijs petje en een masker voor het gezicht. De politie roept mensen op de twee mannen niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen als ze hen zien.