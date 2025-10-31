Twee mannen opgepakt voor fraude ter waarde van 14 miljoen euro

Twee mannen zijn opgepakt op verdenking van belastingfraude waarmee de Belastingdienst naar schatting zo'n 14 miljoen euro is misgelopen. De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) deelt vrijdag informatie over het onderzoek en de aanhoudingen.

De twee mannen van 54 en 37 jaar zijn half oktober opgepakt in een bedrijfspand in Eindhoven. Ook doorzocht de FIOD een woning in Hilvarenbeek en vijf bedrijfspanden in Eindhoven, Dongen, Rosmalen, Amsterdam en Tilburg. Daar werd administratie gevonden, evenals een auto en dure elektronische apparatuur. In Polen is een 70-jarige verdachte opgepakt en in België is ook een doorzoeking gedaan.

De FIOD vermoedt een "fraudeketen", bestaande uit "verschillende bedrijven in diverse Nederlandse en andere EU-landen, waarin goederen en geld rondgaan met als doel het plegen van btw-fraude".

De twee mannen die in Eindhoven zijn aangehouden, zitten nog steeds vast.