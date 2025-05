Twee kinderurnen gestolen van begraafplaats in Leusden

Op een begraafplaats aan de Dodeweg in Leusden zijn twee kinderurnen gestolen. Volgens de politie is dit gebeurd in de eerste drie weken van maart. De urnen stonden vlak bij elkaar in een muur met nisjes. De nabestaanden hebben geen relatie tot elkaar.

Begin maart is een van de nabestaanden er nog geweest en toen stonden beide urnen er nog. Op 20 maart bleek dat er één weg was. Medewerkers van de begraafplaats ontdekten toen dat ook een tweede urn ontbrak. Samen met de families is de hele begraafplaats en de weg ernaartoe afgezocht. Ook is met duikers in de vijver op het terrein gezocht.

Omdat dat allemaal niets heeft opgeleverd, vraagt de politie nu om informatie van mensen die destijds iets verdachts hebben gezien, of er anderszins iets over kunnen vertellen.

ANP