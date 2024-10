Twee gewonden bij steekincident centrum Apeldoorn

In het centrum van Apeldoorn heeft vrijdagmiddag een steekincident plaatsgevonden waarbij twee gewonden zijn gevallen, laat een correspondent weten aan Hart van Nederland. Een van de gewonden is volgens de correspondent aangehouden als verdachte.

Het steekincident vond plaats midden in de binnenstad, in hartje centrum, vlak naast een bioscoop en een druk terras. De politie sloot vanwege het incident een groot gedeelte naast de bioscoop en het terras af met linten. Twee mannen raakten bij het incident gewond en zijn per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Een van hen is aangehouden als verdachte en geboeid de ambulance in gebracht, aldus de correspondent ter plaatse.

De aanleiding van het steekincident zou een conflict zijn. De politie doet verder onderzoek.