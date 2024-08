Twee arrestaties voor 'afgehakte vinger' in Zutphen

Bij een gewelddadige ruzie op een parkeerplaats in Zutphen is vorige week een 18-jarige man uit Enschede ernstig gewond geraakt. Tijdens het incident werd zijn vinger afgehakt, meldt Tubantia dinsdag. De politie heeft twee verdachten, een 16-jarige en een 19-jarige man uit Zutphen, aangehouden.

Het voorval vond plaats op maandag 19 augustus rond 14.30 uur aan de Vijfmorgenstraat in Zutphen. Omwonenden werden volgens de krant opgeschrikt door harde kreten en ontdekten dat de jongen uit Enschede gewond was geraakt bij een steekincident. Terwijl de hulpdiensten onderweg waren, verleenden omwonenden eerste hulp door zijn hand met een theedoek te verbinden. Zijn afgehakte vinger bleef enige tijd op straat liggen, tot schrik van de buurtbewoners, waaronder kinderen.

Jonge verdachten

De twee verdachten sloegen na het incident op de vlucht. De 16-jarige verdachte werd afgelopen woensdag aangehouden en is inmiddels voorgeleid aan de rechter. De 19-jarige verdachte werd maandag buiten heterdaad opgepakt. Beide verdachten zitten nog vast terwijl het onderzoek voortduurt.

De politie heeft een mes in beslag genomen dat werd gevonden naast de afgehakte vinger, maar het is nog onduidelijk of dit wapen daadwerkelijk is gebruikt.