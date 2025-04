Trans persoon aangevallen in eigen woning, Rotterdammer (18) opgepakt

Een 18-jarige Rotterdammer is maandag aangehouden omdat hij vorig jaar september een trans persoon thuis zou hebben aangevallen en hebben geprobeerd te wurgen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt de politie.

Het 28-jarige slachtoffer had een afspraak met de Rotterdammer thuis in Amsterdam-Zuid. Toen ze samen op de bank zaten, werd er aangebeld en drongen twee personen naar binnen. De Rotterdammer zou het slachtoffer een mes op de keel hebben gezet en door de gang hebben gesleurd. Daarbij kreeg hij harde klappen en schoppen en jutten de daders elkaar op om hem te wurgen. Na een tijdje vluchtten de mannen uit de woning en bleef het slachtoffer "happend naar lucht achter", aldus de politie.

Die vermoedt dat het feit dat het slachtoffer een trans persoon is de directe aanleiding voor de aanval was. "In Nederland mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat discriminatie een rol gespeeld heeft, kan dat zelfs meer straf opleveren voor een verdachte."

De politie is nog op zoek naar de andere twee aanvallers.

