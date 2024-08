Toerist (18) weigert nepdrugs en krijgt rake klappen in Amsterdam

Een 18-jarige Amerikaanse toerist is in de nacht van dinsdag op woensdag hard in het gezicht geslagen door een man die hem drugs wilde aanbieden in het centrum van Amsterdam, meldt de politie.

De toerist liep rond 02.30 uur op de Oudezijds Voorburgwal toen hij een wikkel met wit poeder door een straatdealer in zijn hand kreeg gedrukt. Toen hij deze weigerde, eiste de dealer alsnog geld van de man. De toerist wilde niet betalen, werd hard in het gezicht geslagen en viel.

De Amerikaan brak door de val zijn arm. De straatdealer vluchtte, maar agenten renden achter hem aan en hielden hem aan. De verdachte is een 24-jarige Rotterdammer. Het witte poeder was een nepdrug, aldus de politie.

ANP