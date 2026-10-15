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Vrouw (53) in elkaar geslagen bij haar woning na verkeersruzie in Tilburg

Crime

Vandaag, 11:56

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Een 33-jarige vrouw uit Tilburg is woensdagmiddag bij haar woning mishandeld na een verkeersconflict. De vrouw zou geen voorrang hebben gekregen en maakte daarop een handgebaar naar de inzittenden van een andere auto. Die reden vervolgens achter haar aan en zouden haar bij haar woning meerdere keren hebben geschopt en geslagen. Dat meldt de politie. Er is een persoon aangehouden.

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Het verkeersconflict ontstond rond 15.15 uur op de Sint Josephstraat in Tilburg. Volgens de politie had de vrouw voorrang moeten krijgen van de andere automobilist, maar gebeurde dat niet. Nadat ze haar ongenoegen met een handgebaar had laten blijken, werd ze door de inzittenden van de auto achtervolgd.

Eenmaal bij haar woning werd de vrouw naar eigen zeggen door de inzittenden mishandeld. Ze liep lichte verwondingen op en is volgens de politie flink geschrokken van het geweld. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

Verdachte aangehouden

De politie heeft woensdag rond 17.10 uur een 53-jarige vrouw uit Tilburg aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling. Ze werd in haar woning opgepakt en zit nog vast voor verhoor.

De politie heeft meerdere getuigen gehoord en sluit verdere aanhoudingen niet uit.

In bovenstaande video leggen we je uit welke straffen er allemaal zijn in Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland
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