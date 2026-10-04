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Tilburger (60) bedreigt hulpverleners met de dood na val op straat

Tilburger (60) bedreigt hulpverleners met de dood na val op straat

Crime

Vandaag, 10:44

Een gewonde 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel met de dood bedreigd en geprobeerd te slaan. De hulpverleners waren juist naar de Capucijnenstraat gekomen om de gevallen man te helpen. Hij is later aangehouden, meldt de politie.

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Omstanders sloegen rond 22.15 uur alarm nadat de man was gevallen en gewond was geraakt. Hij reageerde niet meer. Ambulancemedewerkers kregen aanvankelijk ook geen contact met hem. Nadat zij met pijnprikkels zijn bewustzijn testten, kwam de man weer bij.

De medewerkers legden uit dat ze hem wilden helpen vanwege zijn verwondingen. Daarop bedreigde de Tilburger hen volgens de politie met de dood. Ook viel hij de hulpverleners aan en probeerde hij hen te slaan. Agenten kwamen vervolgens naar de Capucijnenstraat.

Geboeid naar ziekenhuis

Vanwege zijn verwondingen moest de man naar het ziekenhuis. Hij werd geboeid op een brancard gelegd en onder politiebegeleiding vervoerd. Na zijn behandeling hielden agenten hem aan voor de bedreiging van de hulpverleners.

De man zit vast in een politiecellencomplex en mag zondag een verklaring afleggen. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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