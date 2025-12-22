Tienduizenden erectiepillen in beslag genomen, man (40) aangehouden

Bij het onderzoek naar de online verkoop van geneesmiddelen via de webshop Mikekamagra.nl zijn tijdens een inval en doorzoeking in een woning tienduizenden pillen en enkele wapens aangetroffen. Daarnaast werd er bij de inval begin november ook een 40-jarige man aangehouden. Dat meldt de politie maandagmiddag.

Agenten troffen 37.500 pillen aan in de woning. Het overgrote deel waren Kamagra-pillen, maar ook andere geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen. Kamagra is een middel dat wordt gebruikt om een erectie te stimuleren bij mannen, maar kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarnaast werden ook enkele wapens gevonden.

De aangehouden man komt uit de provincie Utrecht. De verdachte kwam in beeld door meerdere aangiftes van verkoopfraude waarbij bestelde goederen niet werden geleverd. De voorlopige hechtenis van de verdachte is inmiddels geschorst, meldt de politie. Hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor de rechter.

Samenwerkingsverband

Verschillende gegevensdragers werden in beslag genomen. Hierop zijn verbanden gevonden met andere websites waar Kamagra wordt aangeboden en ook verbanden naar het criminele samenwerkingsverband. Het onderzoek naar de herkomst en de omvang van deze verbanden en het netwerk is nog in volle gang.

Daarnaast is ook het volledige klantenbestand van de webshop in handen van de politie. Alle klanten worden geïnformeerd dat recent geplaatste bestellingen niet meer geleverd worden. Ook grote afnemers zijn in kaart gebracht. Nieuwe aanhoudingen sluit de politie niet uit.

Gezondheidsrisico's

Daarnaast wil de politie benadrukken dat de middelen grote gezondheidsrisico's met zich meebrengen. In uitzonderlijke gevallen kan het zelfs een dodelijke afloop hebben. Mensen die de pillen in huis hebben, worden dringend afgeraden om deze te gebruiken en contact op te nemen met een arts.

Welke straffen zijn er precies in Nederland? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Beeld: Politie