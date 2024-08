Tiel opgeschrikt door brandstichting: zes arrestaties bij sporthal

Tiel wordt de afgelopen maanden geteisterd door vernielingen en brandstichtingen. Zaterdagavond zijn tijdens een grote politieactie rondom sporthal Westroijen aan de Predikbroedersweg zes aanhoudingen verricht en zijn drie voertuigen in beslag genomen.

De politie ontving zaterdagavond een melding dat het onrustig zou zijn op de parkeerplaats bij het sportcomplex. "Daar zou een grote groep aanwezig zijn die overlast veroorzaakte", meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. "We hebben daarop zes mensen aangehouden. Vier voor openlijke geweldpleging en brandstichting, twee voor het niet willen identificeren en één voor belediging."

Daarnaast heeft de politie ook drie auto's in beslag genomen. In een van de voertuigen werd vuurwerk aangetroffen en in een ander voertuig jerrycans met benzine. "We gaan nu goed monitoren of dit vaker voorkomt op deze plek."