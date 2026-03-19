Terwijl Tamara een leven redt, slaat een dief zijn slag

Je bent bezig met een reanimatie, vecht voor een mensenleven, en ondertussen wordt je tas gestolen. Het overkwam de Bredase Tamara Yvel afgelopen dinsdag. Terwijl zij in een flatgebouw een bejaarde vrouw helpt, grist een dief haar tas uit haar auto.

Dinsdagmiddag rond 13.10 uur krijgt Tamara via HartslagNu, het reanimatie-oproepsysteem voor vrijwilligers, een melding van een reanimatie. Toevallig is ze in de buurt, waardoor ze snel ter plaatse kan zijn. Ze parkeert haar auto en rent direct naar de tweede verdieping van een flatgebouw, waar het slachtoffer zich bevindt.

''De deur werd netjes voor ons opengehouden en we zijn meteen begonnen”, vertelt ze. Samen met andere hulpverleners lukt het om de bejaarde vrouw te reanimeren. ''Ze kreeg weer een hartslag en ging levend met de ambulance mee.''

Tas gestolen

Maar terwijl Tamara boven alles op alles zet om een leven te redden, gebeurt beneden iets onvoorstelbaars. Wanneer ze terugkomt bij haar auto, krijgt ze een nare boodschap. "Een brandweerman vroeg of iemand mijn tas had opgehaald. Dat was niet zo. Toen zei hij: ‘Dan is uw tas zojuist gestolen.’''

Volgens getuigen deed de verdachte zich voor als haar partner. Hij zou hebben gezegd dat hij de tas moest ophalen, liep het gebouw in en verliet het via een andere uitgang.

Tamara besluit het er niet bij te laten zitten en gaat zelf achter de dader aan. Tijdens het nalopen van de vluchtroute vindt ze een pinpas, vermoedelijk van de verdachte. ''Ik heb meteen de politie gebeld en ben met buurtbewoners en een winkelier camerabeelden gaan bekijken", zegt ze. De man blijkt bekend in de buurt.

Tas teruggepakt

Niet veel later wordt hij op nog geen twintig meter afstand gevonden, samen met iemand die Tamara’s tas bij zich heeft. ''Ik heb hem aangesproken en mijn tas teruggepakt. Daarna heb ik de politie ingeschakeld.” De politie bevestigt dat een 48-jarige man uit de wijk is aangehouden.

Hoewel haar spullen uiteindelijk terug zijn, overheerst vooral verbazing. ''Dat iemand dit doet terwijl er hulpverleners bezig zijn met een reanimatie… Dat is echt stank voor dank.'' Met haar verhaal wil Tamara een duidelijke boodschap afgeven: "Blijf met je handen van hulpverleners en hun spullen af. Wij zijn keihard nodig. Zeker bij reanimaties, waar elke seconde telt.''

Volgens de Nederlandse Hartstichting is het belangrijk dat hulpverleners hun werk veilig kunnen doen. Tegelijkertijd benadrukken zij dat dit soort incidenten mensen niet moet tegenhouden om hulp te bieden. ''Het is ontzettend dapper wat deze vrouw heeft gedaan", klinkt het. "Dit mag nooit gebeuren.''