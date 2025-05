Tamara Elbaz looft 10.000 euro uit voor informatie over opdrachtgever mishandeling

Realityster Tamara Elbaz looft 10.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de opdrachtgever van haar mishandeling in september. Dat meldt zij donderdag op Instagram. Voor de zaak werd één man veroordeeld.

In april legde de rechtbank een man een celstraf van vijftien maanden op voor betrokkenheid bij de mishandeling van Tamara Elbaz. Dat zie je in de video bovenaan.

"Het geweld was doelgericht, gepland en wreed", schrijft Elbaz. "Soms heb ik mijn zoontje huilend in mijn armen. Omdat hij nog steeds bang is dat 'mama iets overkomt' of dat mama doodgaat." De politie heeft volgens Elbaz een mogelijke opdrachtgever op het oog. "Voor deze verdachte hebben we dus extra bewijsmateriaal nodig, om deze achter slot en grendel te krijgen, waar hij of zij hoort."

Onderzoeksdossier

Wie informatie heeft, kan zich melden bij Elbaz' advocaat, Sébas Diekstra, en zij benadrukt: "Hij kan juridisch gezien het zo vormgeven dat jouw naam nooit bekend hoeft te worden in het onderzoeksdossier." Vier andere mannen die verdacht worden in de zaak zijn minderjarig. De behandeling van hun zaak is daarom achter gesloten deuren.

ANP