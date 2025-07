Voetballer Ihattaren krijgt taakstraf voor mishandelen ex-vriendin

Voetballer Mohamed Ihattaren (23) heeft een taakstraf van zestig uur gekregen voor de mishandeling van zijn toenmalige vriendin en voor een poging tot bedreiging. Het Openbaar Ministerie heeft de straf, die is opgelegd tijdens een hoorzitting op 19 mei, dinsdag naar buiten gebracht.

Volgens het OM heeft Ihattaren beide feiten bekend en heeft hij tijdens de zitting aangegeven spijt te hebben. De poging tot bedreiging was op 7 oktober 2022, samen met een mededader, aldus justitie. "Het bewijs daarvoor werd gevonden in een telefoongesprek van Ihattaren dat door de politie werd afgeluisterd in een onderzoek waarin hij zelf geen verdachte was."

Welke straffen kun je opgelegd krijgen in Nederland? Hart van Nederland legt het uit:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Bij het bepalen van de hoogte van de straf is meegenomen dat Ihattaren niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke zaken en dat het al enige tijd geleden is gebeurd. Ook telde voor het OM mee dat Ihattaren "gepaste hulp" heeft gezocht en niet meer in aanraking is geweest met politie of justitie.

Klappen gegeven

De mishandeling vond enkele maanden later plaats op 11 februari 2023. De voetballer heeft toen zijn toenmalige vriendin een aantal klappen gegeven. Ihattaren is niet in beroep gegaan, daarmee is de straf onherroepelijk.

Ihattaren speelde het afgelopen seizoen bij RKC. Nadat de club uit Waalwijk degradeerde, maakte de middenvelder bekend op zoek te gaan naar een andere club.

ANP