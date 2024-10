Straf op wegmaken van lichaam te laag: 'Het is niet te verkroppen'

De straf voor het wegmaken van een lijk moet omhoog. De rechter kan hiervoor nu maximaal twee jaar celstraf opleggen, maar veel nabestaanden vinden deze straf te laag en daarmee onrechtvaardig. Dat blijkt uit een rondgang van de NPO Radio 1-podcast Het Misdaadbureau van WNL. BBB-Kamerlid Lilian Helder wil dat de strafmaat wordt verdubbeld en heeft Kamervragen gesteld. Miranda, die haar dochter Ichelle verloor, is het roerend eens met de stelling dat de strafmaat te laag is, vertelt ze in bovenstaande video.

Een moord is altijd vreselijk, maar als het lichaam van het slachtoffer ook nog wordt verborgen, is dat voor nabestaanden 'een bron van extra leed en frustratie', laat voorzitter Lena Olivier van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers weten.

Volgens Olivier moet het wettelijke strafmaximum voldoende afschrikwekkend zijn, en 'dat is nu niet het geval'. Ook Slachtofferhulp Nederland erkent dat de strafmaat 'te laag is in vergelijking met de impact van deze daad op de nabestaanden'.

'Niet te verkroppen'

Ook Miranda Sips, de moeder van de vermoorde Ichelle van de Velde, heeft dit van dichtbij meegemaakt. "De straf is zeker te laag", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Dat je kind op deze manier wordt vermoord, zorgt ervoor dat je geen afscheid kan nemen. Het rouwproces is kapot. Dat je maar twee jaar krijgt voor het wegmaken van een lichaam is bijna niet te verkroppen. Maar je kan niet veel doen, je staat erbij en kijkt ernaar", vertelt ze.

