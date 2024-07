Stiefvader (75) aangehouden na steekincident waarbij meisje gewond raakte

De man die maandagochtend werd aangehouden na een steekincident in Rosmalen waarbij een meisje gewond raakte, is haar 75-jarige stiefvader, meldt de politie. Het meisje van 15 liep bij de ruzie een steekwond op en is overgebracht naar het ziekenhuis. Ze is buiten levensgevaar.

Ook de 48-jarige moeder van het meisje raakte gewond. Zij had lichte verwondingen aan het hoofd. De man van 75 raakte ook gewond en is aangehouden. Hij wordt na een behandeling in het ziekenhuis verhoord.

Aan de ruzie ging een conflict tussen het paar vooraf. Het lijkt er volgens de politie op dat het meisje van 15 tussenbeide kwam, en dat ze toen een steekwond opliep.

Het steekincident gebeurde rond 06.00 uur in een huis aan de Wethouder Van der Valkstraat.

ANP