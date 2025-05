Moeder (20) vrijgesproken van doden en wegmaken lichaam pasgeboren baby

Een jonge vrouw uit Steenwijk is dinsdag volledig vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van haar pasgeboren baby. Het lichaampje van het kind werd dagen na de bevalling gevonden in een vuilniszak op haar kamer. Ook voor het verstoppen van het lichaam ziet de rechtbank geen strafbare feiten.

De nu 20-jarige Christin van B. beviel vorig jaar augustus op de zolder van haar ouderlijk huis. Naar eigen zeggen wist ze niet dat ze zwanger was. Direct na de bevalling zou baby Angel al geen tekenen van leven meer vertoond hebben. Ze wikkelde het lichaam vervolgens in een vuilniszak en verstopte het in een koffer.

Opzet kan niet bewezen worden

Waarom het kindje is overleden, kon niet worden vastgesteld. "Evenmin is daarom vast te stellen of er verband bestaat tussen het overlijden en mogelijk opzettelijk handelen door verdachte", aldus de rechtbank. Van B. raakte kort na de bevalling bewusteloos. Toen ze bijkwam, had het meisje geen hartslag meer.

Twee dagen na de bevalling had haar moeder de koffer nodig waar het stoffelijk overschot in zat. Ze haalde de plastic zak uit de koffer en bewaarde deze onder het bureau op de kamer. Van B. wist dat haar moeder ook toegang tot de kamer had. Dat duidt volgens de rechtbank niet op het verhullen van het overlijden door het lijkje weg te maken.

Tegen de vrouw was veertig maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk geëist. Ze was niet bij de uitspraak aanwezig.

ANP