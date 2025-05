Man (42) valt ALDI-medewerkster aan met mes in Vlaardingen

In een ALDI-supermarkt aan de Van Hogendorplaan in Vlaardingen is dinsdagochtend een medewerkster met een mes verwond. Het incident gebeurde rond 10.40 uur. De vrouw werd in haar arm gestoken en is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. Met een brancard werd ze uit de winkel gehaald.

De verdachte sloeg na de aanval op de vlucht, maar werd korte tijd later aangehouden in de Petuniastraat, een paar minuten lopen van de supermarkt. Volgens lokale omroep Rijnmond kreeg een wijkagent op de motor de man daar in het vizier en wist hem in te rekenen. Ook is op die plek een mes aangetroffen en in beslag genomen. Het gaat om een 42-jarige man uit Vlaardingen.

Toedracht nog onduidelijk

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden, is nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk of de aanval gericht was of dat de vrouw willekeurig is gestoken.

Na de steekpartij is de supermarkt gesloten. De politie vraagt getuigen zich te melden via 0900-8844.