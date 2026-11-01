Persoon gewond bij steekpartij in stadsbus in Breda

In een stadsbus in Breda is zaterdagavond laat iemand neergestoken. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Meerdere passagiers waren getuige van het incident. De buschauffeur zette het voertuig stil, waarna de hulpdiensten ter plaatse kwamen.

Het slachtoffer is na de steekpartij naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend.

Veel nog onduidelijk

Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. Wat de aanleiding daarvan was en wie erbij betrokken waren, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of er iemand is aangehouden.