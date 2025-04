Man gewond bij steekpartij in Schiedam, vrouw aangehouden

Een man is woensdag gewond geraakt bij een steekpartij in het Prinses Beatrixpark in Schiedam. Het incident gebeurde onder een viaduct, laat de politie weten. Ondanks zijn verwondingen was het slachtoffer nog aanspreekbaar. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie was snel ter plaatse en heeft een vrouw aangehouden. Wat haar rol precies is en wat er aan het steekincident voorafging, is nog onduidelijk. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht van het geweld.

Het viaduct waar het gebeurde ligt in een rustige omgeving van het park, vlakbij wandel- en fietspaden. De plek is tijdelijk afgezet voor sporenonderzoek.