Steekpartij na ruzie in Emmen: drie gewonden gevallen

Drie mensen zijn zondagavond gewond geraakt bij een steekincident aan de Varenkamp in het Drentse Emmen. Een van hen werd naar een ziekenhuis gebracht.

De drie hadden volgens de politie ruzie gekregen, maar het is nog niet duidelijk wat er precies is voorgevallen.

In het Drentse dorp De Groeve, net onder de stad Groningen, is zondagavond ook iemand neergestoken en zwaargewond geraakt. Dat gebeurde aan de Pelincksweg. Onderzoek van de politie moet duidelijk maken wat daar is gebeurd.

