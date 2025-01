Tieners opgepakt na steekpartij in Klazienaveen: slachtoffer zwaargewond

In Klazienaveen is zaterdagavond een 19-jarige man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 20:10 uur in de buurt van de Meridiaan en de Evenaar.

De politie trof het slachtoffer niet ver van de plek van het steekincident aan in een woning. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn huidige toestand is nog niets bekendgemaakt.

Kort na de steekpartij wist de politie twee tieners uit Klazienaveen op te pakken. Het gaat om minderjarigen die worden verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident. Zij zitten vast en worden verhoord.

Wat er precies aan de steekpartij voorafging, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak en probeert de toedracht te achterhalen. Getuigen of mensen met meer informatie worden opgeroepen zich te melden.