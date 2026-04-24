Steekpartij in Rotterdam-Charlois: twee gewonden, tiener aangehouden

Bij een steekpartij in Rotterdam-Charlois zijn donderdagavond twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 18-jarige Rotterdammer aangehouden als verdachte.

Het geweld vond rond 21.10 uur plaats op de kruising van de Wuysterstraat en de Mijnkintstraat. Wat er precies aan de steekpartij voorafging, is nog niet duidelijk.

Mogelijk meer aanhoudingen

Na het incident zette de politie de omgeving af voor onderzoek. Agenten doen sporenonderzoek en proberen te achterhalen wat er is gebeurd.

De politie houdt er rekening mee dat er mogelijk meer mensen betrokken waren. Daarom worden extra aanhoudingen niet uitgesloten.