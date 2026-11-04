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Onrust bij school in Delft na steekpartij, persoon naar ziekenhuis

Crime

Vandaag, 16:25

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Bij een steekpartij aan de Juniusstraat in Delft is een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Na de melding werden meerdere hulpdiensten opgeroepen. Twee ambulances, een Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) en een traumahelikopter werden gealarmeerd. De inzet van het Mobiel Medisch Team (MMT) werd later geannuleerd.

Veel scholieren buiten

De politie onderzoekt de toedracht van de steekpartij. Over de aanleiding van de steekpartij en de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.

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