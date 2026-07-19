Vrouw zwaargewond na steekpartij Apeldoorn, man (31) aangehouden

Aan de Germanenlaan in Apeldoorn heeft in de nacht van zaterdag op zondag een steekpartij plaatsgevonden. Een 33-jarige vrouw uit Apeldoorn raakte daarbij gewond. De politie heeft een 31-jarige man uit Apeldoorn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Rond 01.00 uur kwam bij de politie een melding binnen van een steekincident aan de Germanenlaan. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Daar troffen zij de zwaargewonde vrouw aan in een trappenhal.

Na eerste hulp ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. De politie heeft de mannelijke verdachte ter plaatse aangehouden. Er loopt een onderzoek naar de toedracht van het incident.