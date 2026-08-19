Man (30) overleden na steekpartij in centrum Amsterdam

Een 30-jarige man is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Het slachtoffer werd op zaterdag 8 augustus neergestoken op de Nieuwezijds Voorburgwal. Een 27-jarige verdachte is inmiddels aangehouden.

De steekpartij vond rond 20.30 uur plaats, mogelijk na een conflict. Het slachtoffer was na het incident nog aanspreekbaar en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Overleden in ziekenhuis

De man overleed vrijdag 14 augustus in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie maakte zijn overlijden woensdag bekend.

Na onderzoek en het horen van getuigen kwam een 27-jarige verdachte in beeld. Hij werd zondag 16 augustus aangehouden.

Politie zoekt getuigen

De verdachte wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De recherche doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

De politie komt graag in contact met mensen die iets van het incident hebben gezien of meer informatie hebben. Ook camerabeelden van voor, tijdens of na de steekpartij kunnen volgens de politie helpen bij het onderzoek.