OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (30) overleden na steekpartij in centrum Amsterdam

Man (30) overleden na steekpartij in centrum Amsterdam

Crime

Vandaag, 13:53

Een 30-jarige man is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Het slachtoffer werd op zaterdag 8 augustus neergestoken op de Nieuwezijds Voorburgwal. Een 27-jarige verdachte is inmiddels aangehouden.

De steekpartij vond rond 20.30 uur plaats, mogelijk na een conflict. Het slachtoffer was na het incident nog aanspreekbaar en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Overleden in ziekenhuis

De man overleed vrijdag 14 augustus in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie maakte zijn overlijden woensdag bekend.

Na onderzoek en het horen van getuigen kwam een 27-jarige verdachte in beeld. Hij werd zondag 16 augustus aangehouden.

Politie zoekt getuigen

De verdachte wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De recherche doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

De politie komt graag in contact met mensen die iets van het incident hebben gezien of meer informatie hebben. Ook camerabeelden van voor, tijdens of na de steekpartij kunnen volgens de politie helpen bij het onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.