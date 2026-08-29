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Drie mensen neergestoken bij station Amsterdam Centraal

Drie mensen neergestoken bij station Amsterdam Centraal

Crime

Vandaag, 20:26

Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond drie mannen neergestoken. Ze zijn gewond geraakt. Twee van hen werden naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. Het derde slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd en hoefde niet met een ambulance mee.

De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. Onderzoek moet dat duidelijk maken. De verdachte raakte ook gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij aangehouden. Waardoor de vermoedelijke steker gewond is geraakt, is nog niet bekend.

De steekpartij gebeurde rond 19.30 uur op de De Ruijterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.

Door ANP
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